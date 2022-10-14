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На Тайване анонсировали визит делегации украинских депутатов

Фото: На Тайване анонсировали визит делегации украинских депутатов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа украинских парламентариев планируют посетить Тайвань в конце октября. Она была сформирована в сентябре и состоит из членов группы дружбы с Тайванем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus Taiwan.

На церемонии открытия Ассоциации дружбы депутатов тайваньско-украинского парламента в Законодательном собрании во вторник тайваньский депутат Хуан Ши-цзе из правящей Демократической прогрессивной партии заявил, что несколько украинских парламентариев планируют приехать на Тайвань на 11-ю Всемирную ассамблею.

"Группа, сформированная в сентябре, состоит из членов группы дружбы с Тайванем. В ее состав входит Юлия Клименко, которая сейчас является первым заместителем председателя комитета украинского парламента по транспорту и инфраструктуре", - заявил депутат.

На церемонии инаугурации Хуан сказал, что личный обмен мнениями между тайваньскими законодателями и украинскими коллегами станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Он также сказал, что одной из долгосрочных целей ассоциации, в которую входит 41 член от разных партий, является содействие созданию представительств Тайваня и Украины в странах друг друга.

Напомним, что Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ , оттачивая стратегию на случай атаки Китая.

Также Тайвань ввел санкции против Беларуси за "активное участие" во вторжении РФ в Украину.

Позже стало известно, что Тайвань прекращает импорт угля из России.

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Тайвань