RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Тайвані загорівся 13-поверховий будинок: десятки загиблих і постраждалих

Автор: Дмитрий Кузнецов

Щонайменше 46 людей загинули і десятки постраждали в результаті пожежі в 13-поверховому житловому будинку на Тайвані. Загоряння гасять близько 400 пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, пожежа в 13-поверховому житловому будинку в районі Яньчен міста Гаосюн почалася в ніч на 14 жовтня. Полум'я знищило кілька поверхів будівлі.

Як зазначив начальник пожежної охорони Лі Чин-сю, число загиблих може зрости, оскільки пожежники почали підступно-рятувальну операцію в другій половині дня.

Причина пожежі поки не повідомляється. Відомо, що на боротьбу з вогнем залучено 377 співробітників екстрених служб.

У тайванських ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що перед пожежею в будинку прогримів вибух. Будівлі близько 40 років, на нижніх поверхах розташовані магазини, на нижніх - квартири.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТайваньПожежа