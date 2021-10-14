UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Тайване загорелся 13-этажный дом: десятки погибших и пострадавших

Автор: Дмитрий Кузнецов

По меньшей мере 46 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара в 13-этажном жилом доме на Тайване. Возгорание тушат около 400 пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, пожар в 13-этажном жилом доме в районе Яньчэн города Гаосюн начался в ночь на 14 октября. Пламя уничтожило несколько этажей здания.

Как отметил начальник пожарной охраны Ли Чин-сю, число погибших может возрасти, поскольку пожарные начали происково-спасательную операцию во второй половине дня.

Причина пожара пока не сообщается. Известно, что на борьбу с огнем привлечено 377 сотрудников экстренных служб.

В тайваньских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что перед пожаром в доме прогремел взрыв. Зданию около 40 лет, на нижних этажах расположены магазины, на нижних - квартиры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТайваньПожар