На Тайвані через задимлення у двигуні екстрено сів літак

Пасажирський літак гонконзьких авіаліній Cathay Dragon з 317 пасажирами на борту повернувся до тайванського Гаосюня після, того як один з двигунів задимівся. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNA.

Відповідну інформацію повідомило Управління цивільної авіації Тайваню.

"Рейс Cathay Dragon, який прямував (з Тайваню, - ред.) до Гонконгу з 317 пасажирами на борту, був змушений повернутися до Гаосюня у понеділок після того, як один з його двигунів почав димитися через зупинку повітряного гвинта", - зазначає видання.

Вказано, що представники аеропорту Гаосюня підтвердили, що у літака почав димитися правий двигун. Так, рейс 451 вилетів о 8:02 за місцевим часом, однак вже о 8:31 був вимушений здійснити аварійну посадку.

Прес-служба аеропорту запевняє, що літак Airbus 330 безпечно приземлився, і ніхто з 317 пасажирів на борту не постраждав.

Директор за дотриманням стандартів Управління цивільної авіації Тайваню Кларк Лін зазначив, що проблема з двигуном сталася через зупинку одного з повітряних гвинтів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року у Бостоні (США) літак авіалінії Iberia Airways, що виконував рейс до Мадрида, здійснив екстрену посадку через проблеми з двигуном.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні минулого року в Канаді пасажирський літак авіакомпанії WestJet здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Повідомлялося, що через 15 хвилин після вильоту пілотам надійшов сигнал про спалах у вантажному відсіку.