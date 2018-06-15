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У Канаді літак здійснив екстрену посадку через загоряння

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 03:17
Фото: Канада (pixabey)
Фото: Канада (pixabey)

Через 15 хвилин після вильоту пілотам надійшов сигнал про спалах

В Канаді пасажирський літак авіакомпанії WestJet здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Про це повідомляє CTV.

Як повідомляється, через 15 хвилин після вильоту пілотам надійшов сигнал про спалах в вантажному відсіку. Командир літака прийняв рішення повернути Boeing-737 в Калгарі. Посадка пройшла в штатному режимі, серед пасажирів і членів екіпажу ніхто не постраждав.

Разом з тим, скільки людей знаходилося на борту літака, не повідомляється. За інформацією перевізника, всі пасажири вилетіли в Ванкувер іншим рейсом. За фактом події Рада з безпеки на транспорті Канади почала перевірку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Торонто (Канада) в міжнародному аеропорту ім. Лестера Б. Пірсона на шосе аеропорту зіткнулися два літаки.

Літак компанії Sunwing jet зачепив хвостом крило "Боїнга" компанії WestJet. В цей час на борту Boeing 737-800 перебували 168 пасажирів і 6 членів екіпажу. В результаті інциденту і пожежі ніхто не постраждав.

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Теги публікації: Канада, возгорание, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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