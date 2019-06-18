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Біля берегів Японії землетрус спровокував цунамі

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 18:48
Біля берегів Японії землетрус спровокував цунамі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В Японії знеструмлено понад 9 тисяч будинків

Біля берегів Японії у вівторок, 18 червня, через землетрус магнітудою 6,8 балів утворилося цунамі висотою близько 1 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Як повідомляється, землетрус, який спровокував цунамі, стався біля північного узбережжя японського острову Хонсю. Цунамі висотою в 1 м було зафіксоване в районі префектур Ямагата, Ніігата та Ісикава.

Зазначається, що землетрус призвів до знеструмлення декількох районів на півночі Японії. Близько 6 тисяч будинків у префектурі Ямагата та 3,2 тис. в префектурі Ніігата залишилися без електроенергії.

Крім того, східно-японська залізнична компанія повідомила про часткове призупинення роботи швидкісних потягів, які поєднують Токіо з префектурами Аоморі та Ніігата.

Нагадаємо, 16 червня в Тихому океані були зафіксовані два сильні землетруси. Один землетрус магнітудою в 7,2 бали стався поблизу берегів Нової Зеландії, ще один землетрус був зафіксований поблизу острівного королівства Тонга. Потужність другого землетрусу досягала 6,1 балу.

РБК-Україна писало, що 3 червня у Туреччині недалеко від Стамбула стався землетрус магнітудою 4,6 балів, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів, руйнувань не зафіксовано.

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