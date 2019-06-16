ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тихому океані зафіксували два сильні землетруси

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 03:59
У Тихому океані зафіксували два сильні землетруси
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Біля берегів Нової Зеландії були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 7,2

Біля берегів Нової Зеландії зафіксовано сильний землетрус магнітудою 7,2 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Згідно з розміщеним на її сайті даними, підземні поштовхи відбулися 15 червня о 22:55 за часом UTC (16 червня 01:55 за Києвом).

Осередок землетрусу залягав на глибині 34,4 км, а епіцентр розташовувався на відстані 103 км на північний схід від острова Л'Есперанс.

Інформації про жертв або руйнування немає.

Геологічна служба також повідомила про землетрус магнітудою 6,1 бала о 21:56 за UTC (16 червня 00:56 за Києвом) біля берегів острівного королівства Тонга в Тихому океані.

Епіцентр цього землетрусу розташовувався за 97 км на північний схід від міста Охонуа на острові Еуа, а осередок залягав на глибині 10 км; про можливі руйнування, жертви або загрозу цунамі також не повідомляється.

Нагадаємо, 3 червня у Туреччині недалеко від Стамбула стався землетрус магнітудою 4,6, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів, руйнувань не зафіксовано.

Водночас в Албанії 1 червня в результаті землетрус з магнітудою 5,3 бала на південному сході від столиці в сільських районах поранення отримали щонайменше 2 людини і було пошкоджено щонайменше 5 будинків.

 

У Перу в результаті землетрусу загинула одна людина У Папуа Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,2
Новини України землетрусНовая Зеландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся