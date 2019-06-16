У Тихому океані зафіксували два сильні землетруси

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Біля берегів Нової Зеландії були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 7,2

Біля берегів Нової Зеландії зафіксовано сильний землетрус магнітудою 7,2 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Згідно з розміщеним на її сайті даними, підземні поштовхи відбулися 15 червня о 22:55 за часом UTC (16 червня 01:55 за Києвом).

Осередок землетрусу залягав на глибині 34,4 км, а епіцентр розташовувався на відстані 103 км на північний схід від острова Л'Есперанс.

Інформації про жертв або руйнування немає.

Геологічна служба також повідомила про землетрус магнітудою 6,1 бала о 21:56 за UTC (16 червня 00:56 за Києвом) біля берегів острівного королівства Тонга в Тихому океані.

Епіцентр цього землетрусу розташовувався за 97 км на північний схід від міста Охонуа на острові Еуа, а осередок залягав на глибині 10 км; про можливі руйнування, жертви або загрозу цунамі також не повідомляється.

Нагадаємо, 3 червня у Туреччині недалеко від Стамбула стався землетрус магнітудою 4,6, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів, руйнувань не зафіксовано.

Водночас в Албанії 1 червня в результаті землетрус з магнітудою 5,3 бала на південному сході від столиці в сільських районах поранення отримали щонайменше 2 людини і було пошкоджено щонайменше 5 будинків.