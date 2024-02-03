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Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за передачу России санкционных товаров

Фото: Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за передачу России верстаков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань усиливает экспортный контроль санкционных товаров в Россию. Штрафы за передачу технологий, металлообрабатывающих верстаков и других товаров увеличивают в 15 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.

Министерство экономики Тайваня вчера, 2 февраля, заявило, что усилило контроль над экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины.

"Кроме того, штраф за первые нарушения экспорта в Россию был увеличен более чем в 15 раз до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)", - отмечают в ведомстве.

Власти Тайваня также намерены усилить контроль за поставками в Россию и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также Минэкономики Тайваня включило российскую компанию iMachine в список санкций. В настоящее время в список внесли около 1900 субъектов.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тайвань стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабной войны в Украине.

Отмечается, что верстаки нужны для производства вооружения. Раньше эти верстаки поставляли россиянам Германия, Япония и Швейцария, но они ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные.

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