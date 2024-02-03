Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за передачу Росії санкційних товарів

Міністерство економіки Тайваню вчора, 2 лютого, заявило, що посилило контроль над експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.

"Крім того, штраф за перші порушення експорту до Росії було збільшено більш ніж у 15 разів до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)", - зазначають у відомстві.

Влада Тайваню також має намір посилити контроль за постачаннями до Росії та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться про Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

Також Мінекономіки Тайваню включило російську компанію iMachine до списку санкцій. Наразі до списку внесли майже 1900 суб'єктів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Тайвань став найважливішим постачальником металообробних верстатів до Росії після почату повномасштабної війни в Україні.

Зазначається, що верстаки потрібні для виробництва озброєння. Раніше ці верстаки постачали росіянам Німеччина, Японія і Швейцарія, але вони пішли з ринку, а китайські верстати недостатньо якісні.