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Тайвань зафіксував рух винищувачів Китаю поблизу острова

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Тайвань, Понеділок 01 серпня 2022 14:26
Тайвань зафіксував рух винищувачів Китаю поблизу острова Фото: китайські винищувачі увійшли в зону ППО Тайваню (twitter com WarPolitRussia)
Автор: Наталія Юрченко

Літаки армії Китаю сьогодні, 1 серпня, увійшли в розпізнавальну зону засобів протиповітряної оборони Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню.

Зазначається, що ППО зафіксувала чотири винищувачі J-16, які здійснили обліт акваторії на північний захід від острова.

Тайвань у відповідь на такі дії Китаю розгорнув зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, що конфлікт між Тайванем і Китаєм знову загострився через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Детальніше про ситуацію і загрози можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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