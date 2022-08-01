Тайвань зафиксировал движение истребителей Китая вблизи острова
Фото: китайские истребители вошли в зону ПВО Тайваня (twitter com WarPolitRussia)
Самолеты армии Китая сегодня, 1 августа, вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня.
Отмечается, что ПВО зафиксировала четыре истребителя J-16, которые совершили облет акватории к юго-западу от острова.
Тайвань в ответ на такие действия Китая развернул зенитно-ракетные комплексы.
Напомним, что конфликт между Тайванем и Китаем снова обострился из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Подробнее о ситуации и угрозах можно узнать в материале РБК-Украина.
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