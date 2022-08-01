Тайвань зафиксировал движение истребителей Китая вблизи острова

Самолеты армии Китая сегодня, 1 августа, вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Тайвань в ответ на такие действия Китая развернул зенитно-ракетные комплексы.

Отмечается, что ПВО зафиксировала четыре истребителя J-16, которые совершили облет акватории к юго-западу от острова.

Напомним, что конфликт между Тайванем и Китаем снова обострился из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Подробнее о ситуации и угрозах можно узнать в материале РБК-Украина.

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