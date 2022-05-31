Тайвань виділить Україні фіндопомогу: на що підуть гроші

Тайвань передасть 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення Росії. Найбільше грошей отримає Харків.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це у телефонній розмові з мером Харкова Ігорем Тереховим заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.
Очільник тайванського МЗС розповів, що Харків отримає 2 мільйони доларів на відновлення міста. Ще по 500 тисяч доларів буде передано Чернігову, Миколаєву, Сумам та Запоріжжю. При цьому Ву не розповів, на що підуть ще 2 млн доларів.
За словами чиновника, гроші будуть спрямовані на відновлення шкіл та цивільної інфраструктури перерахованих вище міст.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив про допомогу для Києва у розмірі 8 млн доларів. Про виділення коштів він повідомив під час розмови із мером Києва Віталієм Кличком.
Також ми писали, що Тайвань запровадив санкції проти Білорусі через її "активну участь" у вторгненні Росії в Україну. Обмежувальні заходи спрямовані на експорт у країну 57 високотехнологічних товарів.
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