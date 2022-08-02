Тайвань посилює бойову готовність, а Китай починає військові навчання: що відомо

Бойова готовність Тайваню

Як інформує видання Reuters, посилаючись на офіційне центральне інформаційне агентство острова, Тайвань оголосив посилення бойової готовності сьогодні, зранку 2 серпня з терміном до 4-го числа поточного місяця.

Варто зазначити, що в армії Тайваню існує два рівні бойової готовності

перший - це період звичайної бойової готовності (мирний час)

другий - це період оборонних боїв (воєнний час).

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, ВПС Тайваню вже перекинули додатково вісім винищувачів "Міраж-2000" французького виробництва на авіабазу в південно-східному секторі Тайдун.

Військові навчання Китаю

Тим часом Китай напередодні можливого візиту Пелосі до Тайваню розпочинає нові військові навчання в Південно-Китайському морі.

Так, сьогодні Морське командування КНР повідомило, що проведе навчання від сьогодні з 00:00 та до 6 серпня 00:00 за місцевим часом. Тож на цей термін захід сторонніх кораблів за вказаними координатами буде заборонений.

У соцмережах вже активно публікують відео з рухом військової техніки у бік провінції Футзянь - вона знаходиться за 150 км від Тайваню.