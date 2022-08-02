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Тайвань посилює бойову готовність, а Китай починає військові навчання: що відомо

Фото: Тайвань посилює бойову готовність, а Китай починає військові навчання на тлі можливого візиту Пелосі на острів (chinamill.com)
Автор: Марія Кучерявець

Мініоборони Тайваню сьогодні посилило рівень бойової готовності на тлі можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Тим часом Китай починає військові навчання в Південно-Китайському морі.

Все що відомо про дії Тайваню та Китаю на тлі можливого візиту Пелосі - зібрало РБК-Україна.

Бойова готовність Тайваню

Як інформує видання Reuters, посилаючись на офіційне центральне інформаційне агентство острова, Тайвань оголосив посилення бойової готовності сьогодні, зранку 2 серпня з терміном до 4-го числа поточного місяця.

Варто зазначити, що в армії Тайваню існує два рівні бойової готовності

  • перший - це період звичайної бойової готовності (мирний час)
  • другий - це період оборонних боїв (воєнний час).

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, ВПС Тайваню вже перекинули додатково вісім винищувачів "Міраж-2000" французького виробництва на авіабазу в південно-східному секторі Тайдун.

Військові навчання Китаю

Тим часом Китай напередодні можливого візиту Пелосі до Тайваню розпочинає нові військові навчання в Південно-Китайському морі.

Так, сьогодні Морське командування КНР повідомило, що проведе навчання від сьогодні з 00:00 та до 6 серпня 00:00 за місцевим часом. Тож на цей термін захід сторонніх кораблів за вказаними координатами буде заборонений.

У соцмережах вже активно публікують відео з рухом військової техніки у бік провінції Футзянь - вона знаходиться за 150 км від Тайваню.

Нагадаємо, що візит Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутися вже сьогодні, 2 серпня. Спікер Палати представників США планує відвідати острів, попри погрози Китаю та застереження Білого дому про небезпеку поїздки. Все що відомо про її можливий візит - в матеріалі РБК-Україна.

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