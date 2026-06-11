Тайвань провел испытательный запуск ракет в сторону Китая

Издание отмечает, что хоть поставленная США система HIMARS уже проходила испытания, но последние учения с боевой стрельбой стали первым случаем, когда ракеты были выпущены в воды Тайваньского пролива, который отделяет остров от Китая.

"В связи с нынешней угрозой со стороны противника мы продолжим тренировки по системе HIMARS с непоколебимой решимостью защищать Тайвань как сильнейшая национальная сила", - сказал сержант армии Ван Минхуэй.

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Военные заявили, что использовали учебные ракеты уменьшенной дальности, которые не улетают далеко от побережья, прежде чем упасть в воду.

Что еще важно знать

Напомним, что Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и регулярно заявляет, что остров должен перейти под контроль Пекина.

Причем на данный момент Китай почти ежедневно направляет военные корабли и самолеты к местам вблизи острова, а в последние годы проводил крупные военные учения в его окрестностях.

США в свою очередь не признают Тайвань как государство, но выступают против любых изменений статуса острова силой и являются его основным поставщиком вооружений для обороны.

К слову, в декабре США объявили о планах продать Тайваню еще 82 системы HIMARS, но, вероятно, сделка была приостановлена после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в мае 2026 года.