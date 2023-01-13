Тайвань предлагает Украине помощь с цифровой модернизацией

Тайвань готов помочь Украине модернизировать цифровую инфраструктуру в рамках помощи по восстановлению Украины после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, об этом заявила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, находящаяся с визитом в Литве. Она акцентировала внимание именно на цифровизации системы образования Тайваня, и что именно в этой области ее страна может помочь Украине.
"Тайвань уже оказал гуманитарную помощь Украине в виде генераторов, оборудования и тому подобное, но мы также думаем о цифровой помощи", - отметила Тан в интервью Reuters.
По заявлению министра, Тайвань пока не имел официальных переговоров с правительством Украины по цифровому сотрудничеству, но сама министр поддерживает личные связи с украинскими коллегами.
"Мы хотим предоставить Украине те же возможности, благодаря которым в Тайване создано обучающееся транскультурное сообщество, при том, что в нем участвуют очень разные люди", - отметила министр.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Тайвань стремится создать национальный спутник, который позволит иметь спутниковую связь типа Starlink.
Кроме того, мы писали, что власти Тайваня в контексте антироссийских санкций приняли решение вновь усилить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ.
В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции.
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