RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тайвань предлагает Украине помощь с цифровой модернизацией

Фото: Тайвань предлагает свою помощь в цифровизации Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Тайвань готов помочь Украине модернизировать цифровую инфраструктуру в рамках помощи по восстановлению Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, об этом заявила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, находящаяся с визитом в Литве. Она акцентировала внимание именно на цифровизации системы образования Тайваня, и что именно в этой области ее страна может помочь Украине.

"Тайвань уже оказал гуманитарную помощь Украине в виде генераторов, оборудования и тому подобное, но мы также думаем о цифровой помощи", - отметила Тан в интервью Reuters.

По заявлению министра, Тайвань пока не имел официальных переговоров с правительством Украины по цифровому сотрудничеству, но сама министр поддерживает личные связи с украинскими коллегами.

"Мы хотим предоставить Украине те же возможности, благодаря которым в Тайване создано обучающееся транскультурное сообщество, при том, что в нем участвуют очень разные люди", - отметила министр.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Тайвань стремится создать национальный спутник, который позволит иметь спутниковую связь типа Starlink.

Кроме того, мы писали, что власти Тайваня в контексте антироссийских санкций приняли решение вновь усилить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ.

В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань