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Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Беларусь

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Тайвань, Четверг 05 января 2023 05:13
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Беларусь Фото: Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Беларусь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Тайваня в контексте антироссийских санкций приняли решение вновь ужесточить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Taiwan.

Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Беларусь.

Это направлено на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

В обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.

В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

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