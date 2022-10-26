На Тайвань прибыла украинская делегация: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Central News Agency.

В среду пообещал дополнительно выделить 56 миллионов долларов США в поддержку Украины в условиях восьмимесячного российского вторжения, заявив при этом, что новая стипендиальная программа также поможет большему числу украинских студентов учиться на Тайване.

По видеосвязи на мероприятии выступила народный депутат Юлия Клименко, а участие приняла народный депутат Кира Рудык. По словам Ву, после одобрения Законодательным юанем помощь будет использована для дальнейшей поддержки усилий украинцев по восстановлению школ, больниц и другой инфраструктуры, которая, по мнению украинского правительства или народа, необходима.

После вторжения России в Украину 24 февраля правительство Тайваня присоединилось к мировым странам в осуждении Москвы и введении экономических санкций в отношении нее. Правительство также привлекло для Украины почти 33 миллиона долларов США от тайванцев через отдельный фонд.