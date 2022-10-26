На Тайвань прибыла украинская делегация: о чем говорили
В среду, 26 октября, в Тайвань прибыла украинская делегация. В результате глава МИД Тайваня Джозеф Ву пообещал оказать дополнительную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Central News Agency.
В среду пообещал дополнительно выделить 56 миллионов долларов США в поддержку Украины в условиях восьмимесячного российского вторжения, заявив при этом, что новая стипендиальная программа также поможет большему числу украинских студентов учиться на Тайване.
По видеосвязи на мероприятии выступила народный депутат Юлия Клименко, а участие приняла народный депутат Кира Рудык. По словам Ву, после одобрения Законодательным юанем помощь будет использована для дальнейшей поддержки усилий украинцев по восстановлению школ, больниц и другой инфраструктуры, которая, по мнению украинского правительства или народа, необходима.
После вторжения России в Украину 24 февраля правительство Тайваня присоединилось к мировым странам в осуждении Москвы и введении экономических санкций в отношении нее. Правительство также привлекло для Украины почти 33 миллиона долларов США от тайванцев через отдельный фонд.
Напомним, 14 октября сообщалось, что на Тайване анонсирован визит делегации украинских депутатов.
Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ, оттачивая стратегию на случай атаки Китая.
Также Тайваньввел санкции против Беларуси за "активное участие" во вторжении РФ в Украину.
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