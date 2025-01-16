Тайвань усилит защиту своих подводных кабелей от подозрительных судов

Военные Тайваня будут охранять подводные коммуникационные кабели возле острова от действий подозрительных кораблей. Меры вводятся из-за повреждения связанного с Китаем судна одного из кабелей на севере острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что Военно-морские силы страны будут помогать береговой охране реагировать на подозрительную активность кораблей возле подводных коммуникационных кабелей.
Выступая перед журналистами в парламенте, Ку заявил, что армия будет тесно координировать свои действия с береговой охраной и помогать ей контролировать районы, где проложены морские кабели.
"Как только что-то случится, береговая охрана выйдет первой, и если потребуется, военно-морской флот будет немедленно сотрудничать, если понадобится ответ", - сказал он.
Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-Ен во время выступления в парламенте заявил, что правительство уже запустило механизм с "международными друзьями" для обмена информацией о морской деятельности Китая в "серой зоне", хотя и не озвучил подробности инициативы.
По словам Цая, Тайбэй сосредоточится на судах под удобными флагами - тех, что зарегистрированы в других странах, чем их фактический владелец, - и на том, как Китай может использовать их в водах вокруг острова.
На прошлой неделе Тайвань заявил, что в начале января судно, которое принадлежит гонконгской компании, но зарегистрировано в Камеруне и Танзании, повредило кабель на севере острова.
Тайваньское правительство заявило, что китайские корабли, которые ходят под удобными флагами, имеют "знак зла".
Кроме того, в Тайбэе обратили внимание на сходство этого инцидента с недавним повреждением подводных коммуникационных кабелей в Балтийском море. Виновником следователи назвали корабль из теневого флота танкеров России.
Китай регулярно устраивает агрессивные провокации в "серой зоне" вокруг острова, поскольку считает Тайвань своей территорией и открыто заявляет о намерении аннексировать остров силовым путем.
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