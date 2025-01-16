Тайвань усилит защиту своих подводных кабелей от подозрительных судов

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что Военно-морские силы страны будут помогать береговой охране реагировать на подозрительную активность кораблей возле подводных коммуникационных кабелей.

Выступая перед журналистами в парламенте, Ку заявил, что армия будет тесно координировать свои действия с береговой охраной и помогать ей контролировать районы, где проложены морские кабели.

"Как только что-то случится, береговая охрана выйдет первой, и если потребуется, военно-морской флот будет немедленно сотрудничать, если понадобится ответ", - сказал он.

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-Ен во время выступления в парламенте заявил, что правительство уже запустило механизм с "международными друзьями" для обмена информацией о морской деятельности Китая в "серой зоне", хотя и не озвучил подробности инициативы.

По словам Цая, Тайбэй сосредоточится на судах под удобными флагами - тех, что зарегистрированы в других странах, чем их фактический владелец, - и на том, как Китай может использовать их в водах вокруг острова.