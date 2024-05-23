Тайвань переводит войска в повышенную боевую готовность. Все из-за учений Китая

Тайвань, в ответ на учения Китая, поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.
По словам китайский военных, двухдневные учения вокруг Тайваня являются наказанием для "сепаратистских сил, которые стремятся к независимости".
Как отметило Министерство обороны Тайваня, провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство также добавило, что островное государство не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них.
"Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности через Тайваньский пролив, но и демонстрирует его гегемонистскую сущность", - добавили в Минобороны.
Во время своей инаугурационной речи президент Тайваня Лай Чинте заявил, что его страна желает диалога с Китаем, чтобы сохранить нынешний статус и не втянуть союзников в войну.
Более того, действия Китая также осудила оппозиционная Националистическая партия, которую считают прокитайской.
Пекин считает Тайвань "сепаратистской провинцией" и желает вернуть его в свой состав, утверждая о так называемом "неизбежном воссоединении". Островное государство, в свою очередь, заявляет о независимости.
Как отмечала директор национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) Эврил Хейнс, Китай готовится к силовому захвату Тайваня, впрочем, желает все же избежать этого.
Тем временем китайские военные начали двухдневные "карательные" учения вокруг островного государства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.