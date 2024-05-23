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Тайвань переводит войска в повышенную боевую готовность. Все из-за учений Китая

Фото: Тайвань переводит войска в повышенную боевую готовность (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Тайвань, в ответ на учения Китая, поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.

По словам китайский военных, двухдневные учения вокруг Тайваня являются наказанием для "сепаратистских сил, которые стремятся к независимости". 

Как отметило Министерство обороны Тайваня, провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство также добавило, что островное государство не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них. 

"Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности через Тайваньский пролив, но и демонстрирует его гегемонистскую сущность", - добавили в Минобороны. 

Во время своей инаугурационной речи президент Тайваня Лай Чинте заявил, что его страна желает диалога с Китаем, чтобы сохранить нынешний статус и не втянуть союзников в войну. 

Более того, действия Китая также осудила оппозиционная Националистическая партия, которую считают прокитайской. 

Ситуация вокруг Китая и Тайваня

Пекин считает Тайвань "сепаратистской провинцией" и желает вернуть его в свой состав, утверждая о так называемом "неизбежном воссоединении". Островное государство, в свою очередь, заявляет о независимости.

Как отмечала директор национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) Эврил Хейнс, Китай готовится к силовому захвату Тайваня, впрочем, желает все же избежать этого.

Тем временем китайские военные начали двухдневные "карательные" учения вокруг островного государства.

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