Тайвань відповів Пекіну на мирне "воз'єднання": ми не підемо наміченим Китаєм шляхом

Інвень заявила, що Тайвань має рішучість захищати себе та своє майбутнє, яке має вирішуватися "відповідно до волі тайванського народу".

"Ми продовжимо зміцнювати нашу національну оборону та демонструвати свою рішучість захищати себе, щоб ніхто не зміг змусити Тайвань піти тим шляхом, що намітив нам Китай", - сказала вона.

Президент зазначила, що влада острову не буде діяти необдумано, але немає жодних ілюзій щодо того, шо Тайвань скориться перед тиском з боку Китаю.

На цю заяву Інвень вже відреагували у Пекіні. Так, у китайському офісі у справах Тайваню заявили, що ці слова "розпалюють конфронтацію, розділяють історію та спотворюють факти".