Тайвань купит у США 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять Китаю, - Bloomberg

"Пентагон объявил о контракте на 1,17 миллиарда долларов на 400 противокорабельных ракет, не называя покупателя. По условиям контракта производство должны завершить к марту 2029 года. Теперь агентство выяснило, что покупателем является Тайвань", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

В Пентагоне отказались комментировать соглашение, но заявили, что США предоставляют Тайваню оборонные изделия и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала в самообороне.

В 2020 году Тайвань объявил о планах приобрести наземные противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing в рамках усилий по модернизации войск.

Это соглашение состоялось на фоне высокого уровня напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно в отношении Тайваня.

Продажа Harpoon, вероятно, обсудят на слушаниях Комитета Палаты представителей по вооруженным силам, посвященным Индо-Тихоокеанскому региону.