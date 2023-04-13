Если Украина проиграет войну, то Китай сразу может вторгнуться на Тайвань, - премьер Польши

Китай может решить вторгнуться на Тайвань в случае, если Украина проиграет войну с Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, сейчас он наблюдает много взаимосвязей между ситуациями в Украине и на Тайване.

"Не дай Бог, если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань", - подчеркнул глава польского правительства в ходе выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

Напомним, ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявлял, что военные учения, которые сейчас проводит Китай вокруг острова, могут быть подготовкой к нападению.

Также мы писали, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает главу КНР Си Цзиньпина "самым внимательным наблюдателем" за войной в Украине на фоне планов насчет Тайваня.

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