Появились новые снимки спутника после неудачного испытания россиянами ракеты "Сармат"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Пуски ракеты РС-28 производился с космодрома "Плесецк". Ракета взорвалась в шахте, фактически уничтожив инфраструктуру стартовой площадки "Юбилейный".

Аналитики предполагали, что взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки. То есть до самого пуска "Сармата" дело могло и не дойти.

Это уже не менее четвертое неудачное испытание ракеты "Сармат". Единственный успешный, как утверждало российское Минобороны, запуск ракеты с космодрома "Плесецк" был 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин утверждал, что ракета "Сармат" уже поставлена ​​на вооружение в войска.