Тарифи на тепло для населення та юросіб: що зміниться в опалювальному сезоні

Українська влада вирішила зафіксувати тарифи на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону. Разом з тим тарифи для юридичних осіб і бюджетних організацій зростуть пропорційно цінам на газ, які піднялися в кілька разів.

Про те, як змінюватися тарифи, в матеріалі РБК-Україна .

Тарифи для населення заморозять

Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України 30 вересня підписали Меморандум про взаєморозуміння, який фіксує тарифи.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "в основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні в порівнянні з попереднім".

За його словами, також в меморандумі зафіксована домовленість про "безперебійність поставок газу".

Крім того, передбачена фінансова підтримка місцевих громад "для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів".

"З боку держави передбачається субвенція місцевим бюджетам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу цього року", - сказав він і додав, що на початку наступного року місцевим бюджетам залишать 4% від податку на доходи на доходи фізичних осіб.за його словами, це не менше 11 млрд гривень.

Також місцевим бюджетам на 2022 рік залишать 13,44% від акцизу з палива, сказав Шмигаль.

Про те, що тарифи не будуть змінюватися, заявив і президент Володимир Зеленський. "До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, тарифи не будуть підвищуватися, попри "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як то говорять, європейську ціну".

Тарифи для юросіб та бюджетних установ різко зростуть

Міністерство розвитку громад і територій України підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо визначення плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої у зв'язку зі зміною ціни природного газу. Підприємства ТКЕ зможуть підвищити тарифи вже в жовтні.

Згідно з документом, зміна розміру нарахувань за теплову енергію т гарячу воду споживачам (крім населення) у зв'язку із щомісячною зміною ціни природного газу, починаючи з нарахувань за жовтень 2021 року відображається щомісяця в платіжних документах, надісланих у місяці, наступним за розрахунковим періодом.

Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань теплопостачальна організація інформує шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, щомісячна зміна ціни природного газу об'єктивно вимагає перегляду тарифів на теплову енергію і комунальні послуги для споживачів крім населення.

Крім того, "процедура перегляду тарифів органом місцевого самоврядування може займати за часом 1,5-2 місяці, що не дозволяє підприємству Теплопостачання вчасно реагувати на цінові зміни і мати джерело для розрахунків за природний газ".