Тарифи на тепло для юросіб та бюджетних установ зростуть із жовтня через подорожчання газу

Міністерство розвитку громад та територій України підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо визначення плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої у зв’язку із зміною ціни природного газу. Підприємства ТКЕ зможуть підвищити тарифи вже в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Згідно з документом, зміна розміру нарахувань за теплову енергію т гарячу воду споживачам (крім населення) у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу починаючи із нарахувань за жовтень 2021 року відображається щомісяця у платіжних документах, надісланих у місяці, що є наступним за розрахунковим періодом.

Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань теплопостачальна організація інформує шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, щомісячна зміна ціни природного газу об’єктивно вимагає перегляду тарифів на теплову енергію та комунальні послуги для споживачів крім населення.

Крім того, "процедура перегляду тарифів органом місцевого самоврядування може займати в часі 1,5-2 місяці, що не дозволяє підприємству теплопостачання вчасно реагувати на цінові зміни та мати джерело для розрахунків за природний газ".

"Отже, з огляду на зазначене, враховуючи необхідність збалансування інтересів суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, споживачів теплової енергії і комунальних послуг категорії, а саме бюджетних установ та інших споживачів, а також держави в частині нарахування та оплати справедливої вартості послуг з теплопостачання, враховуючи щомісячну зміну вартості природного газу, пропонується визначити можливість зміни підприємствами теплопостачання розміру нарахованої таким споживачам плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води у разі зміни для них ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання комунальних послуг", - йдеться в документі.