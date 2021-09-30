Зеленський пообіцяв стабільні тарифи до кінця опалювального сезону

Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Конгресу засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, тарифи не будуть підвищуватися, попри "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як то кажуть, європейську ціну".

За словами президента, фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, "Нафтогазу" та Асоціації міст України.