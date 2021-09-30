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Зеленський пообіцяв стабільні тарифи до кінця опалювального сезону

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 13:24
Зеленський пообіцяв стабільні тарифи до кінця опалювального сезону Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Ціни будуть стабільними, незважаючи на зростання світових цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Конгресу засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, тарифи не будуть підвищуватися, попри "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як то кажуть, європейську ціну".

За словами президента, фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, "Нафтогазу" та Асоціації міст України.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за серпень 2021 у порівнянні з серпнем минулого року зросли на 29,0%.

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Володимир Зеленський Опалювальный сезон
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