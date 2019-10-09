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Тарифи на тепло в Києві наразі не підвищуватимуть, - КМДА

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 18:34
Тарифи на тепло в Києві наразі не підвищуватимуть, - КМДА
Фото: лічильник тепла (УНІАН)

У КМДА спростували інформацію про підвищення тарифів на 30%

Тарифи на централізоване опалення і гаряче водопостачання у столиці найближчим часом підвищувати не будуть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА зазначили, що інформація про збільшення тарифів на 30% не відповідає дійсності.

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності. Опублікований на сайті КП "Київтеплоенерго" проект тарифів стосується розрахунків вартості лише однієї зі складових кінцевого тарифу – виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік", - йдеться в повідомленні КМДА.

При цьому такі розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача.

"Зазначений проект тарифів розрахований згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 01.08.2017 № 991 "Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України не планує підвищення тарифов найближчим часом.

У Києві стартував опалювальний сезон Тарифи на опалення в Києві планують підвищити на 30%
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