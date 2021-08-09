Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за останній рік

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за липень 2021 року зросли на 0,6%. За останній рік тарифи піднялися на 35,5%.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за липень зросли на 1,4% (за рік - на 6,7%), на водопостачання - не змінилися (за рік зросли на 11,0%), на каналізацію - не змінилися (за рік зросли на 17,5%), на утримання житла і прибудинкових територій зросли на 0,1% (за рік - зросли на 3,0%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 3,3% (за рік зросли на 164,5%), на опалення та гарячу воду - не змінилися (за рік зросли на 13,9%).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2021 року у порівнянні з червнем зросли на 0,1%. У річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні).

За даними КМІС, 9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.