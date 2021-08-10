Тарифи на комуналку: як зміняться ціни восени 2021 року

Тарифи на тепло зростуть на третину

У прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленому Кабміном 31 травня йдеться про те, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%. Надалі ціни зростатимуть меншими темпами.

У Національному банку України також прогнозують неминуче підвищення. За даними НБУ, тарифи на опалення і гаряче водопостачання підвищаться, оскільки вони не коригувалися у 2020 році. Інші житлово-комунальні послуги подорожчають під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в липні 2021 року порівняно з липнем минулого року зросли на 35,5%. Ціни на природний газ піднялися на 164,5%, на електроенергію - на 36,6%, на опалення і гарячу воду - на 13,9%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль останнім часом неодноразово заявляв про те, що уряд не має відношення до комунальних тарифів, які встановлює місцева влада і регулятор - НКРЕКП. Тим не менш, вирішення ключових питань щодо тарифів залежить від Кабміну. Зокрема, це питання вартості газу та електроенергії.

Електроенергія подорожчає на чверть

Уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6% з 1 січня 2021 року. Після цього ціни були заморожені до 1 вересня. Кабмін готується підняти тариф, при цьому розробляються різні варіанти ціноутворення.

НБУ очікує, що в III кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами в залежності від обсягів споживання. Центробанк прогнозує середнє зростання тарифів на 23%.

Тарифи на газ

За підсумками 2021 року середньозважена ціна газу буде близька до поточної завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення. Ціни на газ для населення не змінюватиметься до кінця квітня 2021 року. Зокрема, "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м. Інші великі постачальники продають газ приблизно за цією ж ціною.