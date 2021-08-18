Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні

Кабінет міністрів вирішив з жовтня поміняти модель ПСО для постачання електроенергії населенню. В результаті ціна на е / е на 250 кВт-год знизиться на 24 копійки, але все одно буде вище, ніж в 2020 році. Нові тарифи діятимуть до кінця опалювального сезону, а з травня їх знову можуть змінити. Детальніше-нижче в матеріалі РБК-Україна.

Кабінет міністрів 11 серпня прийняв рішення про покладання спеціальних обов'язків з постачання електроенергії (ПСО) і зниження з жовтня тарифу для населення з 1,68 грн до 1,44 грн на перші спожиті 250 кВт-год на місяць. Це питання не вносилося до попереднього порядку денного засідання, а розглядалося, що називається, "з голосу".

Сама постанова не була опублікована після прийняття, проте РБК-Україна вдалося отримати проект документа, підготовлений до 11 серпня. З нього випливає, що ціна в 1,44 грн за кВт-год діятиме з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року на споживання 250 кВт-год. На все що вище тариф залишається 1,68 грн за кВт-год.

17 серпня постанову під номером 859 опублікували на сайті Кабміну. Тариф для населення таки знизили, але нічого, що могло б якось ускладнити роботу операторів мереж і постачальників послуг, документом не передбачено.

Нова модель

Фактично Кабмін вирішив з жовтня замінити модель "товарного" ПСО, яка діє зараз, на "фінансове". Таку заміну можна назвати новим етапом переходу до ринку.

"Перехід на фінансову модель ПСО, крім внутрішніх стейкхолдерів, завжди вважався пріоритетним завданням з боку МВФ, USAID, Енергетичного Співтовариства, ЄБРР та інших західних партнерів України", – зазначили РБК-Україна в Міненерго.

Суть моделі в тому, що весь обсяг електроенергії буде реалізовуватися на ринку виробниками, в тому числі і тими, хто продає її потім населенню.

"Така модель ПСО забезпечує повноцінне функціонування ринку, оскільки жоден з його сегментів штучно від нього не відділяється, А е/е поза ринком не споживається, на відміну від товарної моделі ПСО, при якій вся е/е, споживана населенням, не є частиною ринку", – наголошується в коментарі.

Кабмін запропонував нову модель ПСО на е/е (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Виходячи з цього, можна припустити, що це рішення уряду не викличе проблем з кредиторами, в тому числі, з МВФ.

По суті опубліковані документи майже не відрізняються один від одного. В останній версії на сайті КМУ більш детально виписаний механізм перехідного періоду від "товарного" до "фінансового" ПСО.

Спецзобов'язання щодо забезпечення населення будуть покладені на основних виробників атомної та гідроенергії: НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Ці компанії будуть зобов'язані забезпечувати електрикою постачальників універсальних послуг (ПУП) для продажу побутовим споживачам за фіксованою ціною.

ПУУ з'явилися в Україні в 2019 році в рамках введення ринку е/е за європейськими правилами, які не дозволяють одній компанії бути оператором мереж і постачальником. У підсумку існуючі обленерго розділили на дві компанії – оператора системи розподілу (ОСР) і постачальника універсальних послуг (ПУП).

Як змінювалися тарифи

Пільговий тариф на електроенергію для населення Кабмін скасував з січня 2021 року. До цього перші 100 кВт-год оплачувалися по 0,9 грн за кВт-год, а решта – по 1,68 грн. З 1 січня ввели єдиний тариф незалежно від обсягу споживання – 1,68 грн/кВт-год.

В результаті платіж за електроенергію збільшився на 78 грн. Якщо порахувати вартість споживання 250 кВт-год, а це місячна норма для 70% населення, то він з 342 грн скоротився до 420 грн.

З жовтня, платіж зменшиться на 60 грн – до 360 грн на місяць, що на 18 грн більше, ніж у 2020 році. Так що про зниження можна говорити лише при порівнянні з початком року.

Чому рішення про зниження тарифу було прийнято так спішно саме зараз – за два місяці до введення в дію? Відповідь проста – це подарунок народу до Дня Незалежності.

"Думаю, що до Дня Незалежності, можливо раніше, побачимо, хто і скільки повинен платити. Але ключове: різкого зростання тарифів ми не побачимо. Це те, на чому я хочу акцентувати", – заявив прес-секретар президента на початку серпня.

За словами директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, спочатку була ідея перекласти частину зобов'язань "Енергоатому" і "Укргідроенерго" на операторів системи передачі, але такого в проекті документа не передбачено.

"Механізм ускладнили, і як він буде функціонувати вони самі не знають. Спочатку була ідея повної заміни "товарного" ПСО на "фінансове", щоб "Енергоатом" продавав всю енергію на аукціоні, а різницю покривав би Кабмін, але він не хоче цього робити і переклав все на компанії", – зазначив Рябцев.

Загалом, запропонований варіант дуже схожий з ПСО, який діяв для продажу газу. Тільки зобов'язання з компенсації різниці цін з держави перекладені на "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Раніше теж діяла схожа схема, але грошей на компенсацію компанії витрачали менше.

Додатковий прибуток

За інформацією РБК-Україна, готуючи рішення в уряді і Офісі президента виходили з того, що у "Енергоатома" і "Укргідроенерго" в умовах підвищення ціни на ринку електроенергії з'являться додаткові кошти.

Що з ними робити? У підсумку з'явилася ідея знизити тариф для населення і збільшити за рахунок цих грошей компенсації постачальникам послуг.

Зараз ціна е/е на ринку (на добу вперед) поступово зростає. Один з останніх показників – 1,9 грн за кВт-год. Враховуючи, що собівартість електрики для "Енергоатому" і "Укргідроенерго" близько 0,75 коп і 0,8 коп відповідно, вони цілком зможуть покрити збитки ПУП за поставки за пільговою ціною – адже іншим постачальникам компанії продаватимуть електроенергію за ринковою ціною.

"Зараз практично розробили фінансову модель, яка дозволяє прорахувати і встановити ціну і обсяг, при якій "Укргідроенерго" і "Енергоатом" на ринку зможуть заробити стільки грошей, щоб потім покрити ПУП їх збитки за поставки за пільговими тарифами", – зазначив інформований співрозмовник видання.

Покривати збитки від ПСО буде "Енергоатом" і "Укргідроенерго" (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Саме виходячи з цієї логіки і визначили розмір тарифу – 1,44 грн за кВт-год і так звану "поличку" до якої він діятиме –250 кВт-год. Але чому нову схему тарифоутворення вводять тільки до кінця квітня? Як пояснили РБК-Україна в Міненерго, термін визначений періодом опалювального сезону.

"Термін дії нової фінансової моделі ПСО і прив'язаної до нього ціни на електроенергію для побутових споживачів встановлений до кінця опалювального періоду. Міненерго протягом цього часу планує відстежити процедуру імплементації моделі ПСО і, при необхідності, удосконалити її", – йдеться в коментарі Міненерго.

Чого чекати з травня 2022 року

Очікується, що ціна на електроенергію зростатиме мінімум до березня-квітня, оскільки дорожчає газ і вугілля. Відповідно, кошти на компенсацію у "Енергоатома" і "Укргідроенерго" будуть збільшуватися. Але за прогнозами, з квітня ціни почнуть падати – відповідно фінансовий ресурс буде скорочуватися. Тоді і доведеться знову переглядати схему ціноутворення.

За інформацією РБК-Україна в якості робочого варіанту поки розглядається ще одне зниження тарифу навесні і введення двох "поличок" для розрахунку вартості електроенергії. Тариф на перші 250 кВт-год можуть знизити до 1,2 грн, до 600 кВт-год залишиться тариф 1,68 грн, а якщо споживання буде вище 600 кВт-год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити за ринковою ціною без урахування проміжних тарифів.

Як пояснили РБК-Україна в уряді, таким чином планують змусити багатих споживачів оплачувати послугу без жодних пільг. Але цей варіант має ризики. Великі споживачі можуть розбивати один рахунок на кілька. Крім того, проти виступають постачальники послуг – вони бояться відтоку споживачів. Так що однозначно сказати як буде розвиватися ситуація з травня наступного року – поки не можна.