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У МВФ назвали терміни погодження програми stand-by для України

Новини » Коронавірус     29.05.2020 - 21:14
У МВФ назвали терміни погодження програми stand-by для України
Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (DW)

Програма stand-by від МВФ дозволить Україні швидше реагувати на виклики коронакризи

Президент України Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою ситуацію з пандемією коронавірусу у світі та в Україні. Під час розмови глава МВФ повідомила про затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої короткострокової програми stand-by.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що в Україні рівень захворюванності COVID-19 ще досі залишається високим.

"На жаль, статистика захворілих за день в Україні залишається ще досить високою, але водночас зростає кількість тих, хто одужав. Нині ми вже понад тиждень перебуваємо на плато захворюваності", - зауважив Зеленський.

Також глава МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

"Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", - зазначив президент України.

Нагадаємо, речник МВФ Джеррі Райс оголосив про відмову Фонду та України укладати угоду про довгострокову програму. Замість неї буде підписана програма фінансування на 18 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розраховувала, що МВФ надасть кредити на 8 млрд доларів, при цьому 3,5 млрд очікувалися вже в цьому році.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України УкраїнаМВФ
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