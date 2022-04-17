Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до кінця жовтня
Кабінет міністрів продовжив покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів з 30 квітня до 31 жовтня 2022 року. Дія фіксованих тарифів також продовжена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 квітня 2022 р. № 453.
Згідно з постановою, фіксовані тарифи на електроенергію будуть діяти до 31 жовтня 2022 року:
- до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);
- понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.
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