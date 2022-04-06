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Підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення зараз не обговорюється, - Міненерго

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Україна, Середа 06 квітня 2022 10:41
Підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення зараз не обговорюється, - Міненерго Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати - подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення", - сказав він.

Нагадаємо, термін річних газових контрактів, в яких зафіксована ціна газу для населення, закінчується 30 квітня 2022 року.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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