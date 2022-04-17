Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений до конца октября

Кабинет министров продлил возложение специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года. Действие фиксированных тарифов также продлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 апреля 2022 г. № 453 .

Ранее министр энергетики Герман Галущенко в интервью РБК-Украина сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут. Сейчас обсуждается механизм, как это обеспечить.

Согласно постановлению, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022 года:

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