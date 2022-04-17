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Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений до конца октября

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 16:20
Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений до конца октября Фото: тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил возложение специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года. Действие фиксированных тарифов также продлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 апреля 2022 г. № 453.

Согласно постановлению, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022 года:

  • до 250 кВт·ч (включительно, за весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВт·ч (с НДС);
  • более 250 кВт·ч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВт·ч (с НДС).

Ранее министр энергетики Герман Галущенко в интервью РБК-Украина сказал, что тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут. Сейчас обсуждается механизм, как это обеспечить.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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