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Шмигаль впевнений в отриманні Україною траншу МВФ, попри тарифну кризу

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 10:35
Шмигаль впевнений в отриманні Україною траншу МВФ, попри тарифну кризу
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений в отриманні Україною траншу Міжнародного валютного фонду, попри зниження цін на газ. Раніше в МВФ висловили стурбованість планами "в ручному режимі знизити ціни на газ".

Про це Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, зараз в Україні працює місія МВФ, яка вивчає, як тимчасове зниження цін на газ може вплинути на бюджет країни.

"Це рішення фактично не впливає на здатність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони стурбовані, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання", - сказав прем'єр.

Відповідаючи на питання, чи Україна отримає черговий транш Міжнародного валютного фонду, Шмигаль заявив: "Безумовно, я впевнений".

Нагадаємо, з 1 січня в Україні значно зросли ціни на газ. У зв'язку з цим уряд пообіцяв, що з лютого тариф не буде перевищувати 6,99 гривні за кубометр. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, таке рішення викликало занепокоєння з боку МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками МВФ. Сторони домовилися знайти компроміс, щоб ціна на газ була знижена, і це не вплинуло на розвиток газового ринку.

Відзначимо, Україна розраховує отримати кошти чергового траншу за програмою МВФ в березні 2021 року. Поки що мова йде про 700 млн доларів.

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Новини України Економіка тарифи на жкгМВФДенис Шмигаль

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