Тарифы Трампа подрывают производство американского оружия, - Politico

Торговая война главы Белого дома Дональда Трампа может усложнить для США производство вооружения, а также удержание партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Реализация тарифной программы может запутать глобальные цепи поставок, которые Пентагон строил десятилетиями. Также она вероятно повысит цены на американское вооружение и усложнит международные усилия по противодействию Китаю.

По мнению десятка дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, соответствующий шаг Вашингтона может заставить скептически настроенных партнеров искать сотрудничества в других местах. Это, в свою очередь, нанесет удар по отрасли, которая обеспечивает оружием большую часть мира и будет разрушать доверие к глобальным оборонным отношениям, которые долгое время приносили пользу Штатами и их союзникам.

"У нас есть требования, и мы будем делать то, что имеет смысл для нас... Мы действительно смотрим на то, что нам нужно развивать у себя дома", - заявил неназванный дипломат страны-члена НАТО.

Глава Белого дома позиционирует свой тарифный план как трансформационный шаг, который поможет выровнять торговлю и вернуть Штатами утраченные доходы. В то же время Вашингтон рискует разрушить обещания превратить свою страну в индустриальную державу и свести к минимуму власть Китая.

В частности, в указе о тарифах Белый дом заявил, что Штаты должны производить детали "без чрезмерной зависимости от импорта ключевых ресурсов".

"Но это гораздо легче написать в документе, чем сделать. Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь столкнулись с тарифами. Не имея исключений для обороны, администрация может свести на нет значительную часть этой работы, задерживая производство оружия американского производства для страны и других покупателей", - добавляет Politico.

В частности тарифы могут подорвать успешные программы, среди которых, например, истребитель F-35, над которым работают 20 стран в рамках партнерства, или проекты противоракетной и противовоздушной обороны с Норвегией и Израилем.