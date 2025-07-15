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Тарифы Трампа могут усложнить продажу российской нефти в Китай, Индию и Турцию, - Reuters

Иллюстративное фото: вторичные тарифы США могут усложнить экспорт российской нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вторичные тарифы для России от США могут повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию. Эти три страны являются крупнейшими ее покупателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экспорт в Китай

Как пишет Reuters, Китай продолжает оставаться крупнейшим импортером российской нефти, чему способствуют в первую очередь поставки по трубопроводу напрямую с российских месторождений.

Основные маршруты - это магистрали "Сковородино-Мохэ" и "Атасу-Алашанькоу", проходящая через территорию Казахстана. Помимо этого, значительный объем нефти китайские нефтеперерабатывающие предприятия закупают по морю.

По информации китайской таможни, ежедневный импорт нефти из России достигает около 2 миллионов баррелей. В денежном выражении это эквивалентно приблизительно 130 миллионам долларов в сутки, согласно подсчетам Reuters.

Основную долю закупок обеспечивают государственные энергетические гиганты CNPC, Sinopec, CNOOC и ряд частных НПЗ.

Экспорт в Индию

На втором месте среди покупателей российской нефти находится Индия, которая является главным потребителем сорта Urals. Также индийский рынок получает поставки сортов Sokol, ESPO Blend и арктических марок. По данным аналитической платформы Kpler, Индия ежедневно импортирует порядка 1,8 миллиона баррелей российской нефти. Основные получатели — крупнейший в мире НПЗ Reliance Industries, частная Nayara Energy (частично принадлежит "Роснефти"), а также компании Indian Oil и ONGC.

Экспорт в Турцию

Замыкает тройку крупнейших покупателей Турция, которая в июне довела импорт российской нефти до рекордного уровня - около 400 тысяч баррелей в сутки, согласно данным LSEG. 

Такое увеличение закупок объясняется снижением цены на Urals, которая с апреля стабильно торгуется ниже потолка в 60 долларов за баррель. Ключевыми переработчиками в Турции выступают НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской SOCAR, и компания Tupras.

Тарифы Трампа

Напомним, вчера, 14 июля, президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми мерами, поскольку войну против Украины Москва прекращать не хочет.

Американский лидер пообещал ввести 100% вторичные тарифы, если в течение 50 дней не будет мирной сделки. Это означает, что такие тарифы грозят тем странам, которые продолжат торговлю с РФ.

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