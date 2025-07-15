Тарифи Трампа можуть ускладнити продаж російської нафти в Китай, Індію і Туреччину, - Reuters

Вторинні тарифи для Росії від США можуть вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини. Ці три країни є найбільшими її покупцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише Reuters, Китай продовжує залишатися найбільшим імпортером російської нафти, чому сприяють насамперед поставки трубопроводом безпосередньо з російських родовищ.
Основні маршрути - це магістралі "Сковородино-Мохе" і "Атасу-Алашанькоу", що проходить через територію Казахстану. Крім цього, значний обсяг нафти китайські нафтопереробні підприємства закуповують морем.
За інформацією китайської митниці, щоденний імпорт нафти з Росії сягає близько 2 мільйонів барелів. У грошовому вираженні це еквівалентно приблизно 130 мільйонам доларів на добу, згідно з підрахунками Reuters.
Основну частку закупівель забезпечують державні енергетичні гіганти CNPC, Sinopec, CNOOC і низка приватних НПЗ.
На другому місці серед покупців російської нафти перебуває Індія, яка є головним споживачем сорту Urals. Також індійський ринок отримує поставки сортів Sokol, ESPO Blend і арктичних марок. За даними аналітичної платформи Kpler, Індія щодня імпортує близько 1,8 мільйона барелів російської нафти. Основні одержувачі - найбільший у світі НПЗ Reliance Industries, приватна Nayara Energy (частково належить "Роснефти"), а також компанії Indian Oil і ONGC.
Замикає трійку найбільших покупців Туреччина, яка в червні довела імпорт російської нафти до рекордного рівня - близько 400 тисяч барелів на добу, згідно з даними LSEG.
Таке збільшення закупівель пояснюється зниженням ціни на Urals, яка з квітня стабільно торгується нижче стелі в 60 доларів за барель. Ключовими переробниками в Туреччині виступають НПЗ STAR, що належить азербайджанській SOCAR, і компанія Tupras.
Нагадаємо, вчора, 14 липня, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими заходами, оскільки війну проти України Москва припиняти не хоче.
Американський лідер пообіцяв запровадити 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди. Це означає, що такі тарифи загрожують тим країнам, які продовжать торгівлю з РФ.
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