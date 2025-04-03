Тарифы Трампа: Макрон призвал остановить французские инвестиции в США

"Мы не наивны, поэтому будем защищаться", - подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что считает важным, чтобы "предстоящие или объявленные за последние недели инвестиции были временно приостановлены", пока ситуация с США не прояснитися.

"Какой сигнал это отправит, если крупные европейские игроки начнут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику в тот момент, когда они нас атакуют?" - задался вопросом президент.