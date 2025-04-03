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Тарифы Трампа: Макрон призвал остановить французские инвестиции в США

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Французские компании должны приостановить инвестиции в США из-за решения президента Дональда Трампа ввести против Евросоюза новые тарифы.

Об этом на встрече с представителями французских компаний заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Мы не наивны, поэтому будем защищаться", - подчеркнул французский лидер. 

Он добавил, что считает важным, чтобы "предстоящие или объявленные за последние недели инвестиции были временно приостановлены", пока ситуация с США не прояснитися. 

"Какой сигнал это отправит, если крупные европейские игроки начнут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику в тот момент, когда они нас атакуют?" - задался вопросом президент. 

Тарифы Трампа

Напомним, вчера, 2 апреля, президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров большого количества стран. Тарифы, которые ввел американский лидер, колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.

Еврокомиссия после такого решения объявила, что готовит первый пакет контрмер в ответ на действия Трампа.

Также контрмеры пообещал принять и Китай. Китайское Министерство торговли призвало Трампа немедленно отменить новые тарифы.

Более детально о решении Трампа - в материале РБК-Украина.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЭммануэль Макрон