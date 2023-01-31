Тарифы, субсидии, соцвыплаты: ждать ли изменений в феврале

Бесплатные LED-лампы

В Украине стартует программа бесплатного обмена обычных ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Уже в феврале первые партии экономных лампочек поступят в областные центры.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку в приложении "Дия". В меню "Услуги" следует выбрать пункт "Обмен лампочек", затем указать свой номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором удобно будет забрать лампы, и их количество (не более 5 штук).

Если нет возможности заказать обмен через "Дию", можно прийти в отделение "Укрпочты". Для этого нужно взять с собой паспорт, ИНН и лампы накаливания.

Сначала программа заработает в областных центрах, а также в Краматорске, Покровске, Кривом Роге. В конце февраля обмен ламп будет доступен и в других городах Украины.

Новые счета для уплаты ЕСВ

С 1 февраля изменятся реквизиты для уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) в Киеве.

Главное управление налоговой службы проинформировало плательщиков налогов о том, что уплачивать ЕСВ с февраля необходимо на счета 3556, открытые на имя ГУ ГНС по символам отчетности 201-204.

Реквизиты счетов можно найти на сайте управления ГНС в Киеве в разделе "Реквизиты для оплаты счетов".

Счета для уплаты ЕСВ в других городах остаются без изменений.

Правила выплаты субсидий

Получателям субсидий следует учитывать, что все выплаты на компенсацию услуг ЖКХ теперь осуществляются только в наличной форме.

Пенсионный фонд отменил безналичную денежную выплату льгот с 2023 года, т.е. субсидии в феврале не будут начислять автоматически.

Вносить оплату за коммуналку необходимо самостоятельно, используя льготные средства, которые поступают от государства на специальный банковский счет в "Ощадбанке" или через отделение "Укрпочты".

Выплаты субсидий пенсионерам будут осуществляться на их пенсионные счета в банках или вместе с выплатой пенсии на "Укрпочте".

Гражданам, которые хотят изменить способ получения льгот (например, сменить банк), нужно обратиться в органы Пенсионного фонда.

Тарифы на коммуналку

Коммунальные тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения в феврале не изменятся. Они "зафиксированы" до окончания действия военного положения по решению Кабмина.

Тариф на электроэнергию повышать не будут как минимум до конца отопительного сезона. Для бытовых потребителей цена за 1 кВт-ч составляет 1,44 грн при потреблении в месяц не более 250 кВт. В случае превышения данного показателя, придется платить 1,68 грн/кВт-ч.

Тариф на водоснабжение и водоотведение также пока не изменится. Стоимость данных услуг планировали поднять многие водоканалы страны, однако НКРЭКУ отправила проект соответствующего постановления на доработку.

Зарплаты, пенсии, соцвыплаты

Госбюджетом Украины на 2023 год не предусмотрено повышение прожиточного минимума и связанных с его размером социальных выплат (пособий по безработице и др., алиментов, пенсий). Также на весь год зафиксирован размер минимальной зарплаты.

Таким образом, основные соцстандарты в феврале останутся без изменений и составят:

минимальная зарплата - 6700 грн ;

; средний прожиточный минимум - 2589 грн ;

; минимальный размер алиментов - 1416 грн ;

; прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) - 2093 грн.

В то же время пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат уже через месяц. В марте пройдет плановая индексация пенсий.

Выплаты для ВПЛ

Внутренним переселенцам продолжат выплачивать пособия в размере 2-3 тыс. грн, в случае если регион, откуда выехал человек, попадает в перечень громад Минреинтеграции - 329 громад в 9 областях страны.

К тому же с января в Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от УВКБ ООН. Регистрация на выплаты 6600 грн проходит в офисах и выездных пунктах 10 регионов. На пособие могут рассчитывать ВПЛ, которые еще не получали его от ООН.

Цены на бензин и дизель

Несмотря на вступление в силу эмбарго на нефтепродукты из России 5 февраля, повышения стоимости топлива быть не должно.

Эксперты считают, что новые санкции против РФ не приведут к росту цен, поскольку украинский и европейский рынок к этому подготовились и создали запасы топлива.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина рассказал, что цены на бензин, дизель и автогаз, которые активно снижались в Украине в конце января, должны стабилизироваться. До конца зимы резких изменений не прогнозируется.

Военное положение

С 24 февраля 2022 в Украине объявлено военное положение на фоне полномасштабного вторжения России.

16 ноября парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о продлении военного положения до 19 февраля 2023.

Однако российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов, поэтому срок действия военного положения, вероятно, снова будет продлен. Также продолжится всеобщая мобилизация.