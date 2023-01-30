Что будет с ценами на бензин и дизель Украине: прогноз до конца зимы
Цены на бензин, дизель и автогаз, которые активно снижались в конце января, должны стабилизироваться. До конца зимы резких изменений быть не должно.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
"Я думаю, что рынок же близок к точке стабилизации. Это показывает и уровень наценки, который легко рассчитать, видя оптовые цены", - сказал он.
По его словам, уровень цен, который наблюдается сейчас, останется и в феврале.
При этом Куюн не предвидит значительных изменений и в марте. "Это у нас почему-то принято считать, что посевная кампания начинается в марте. На самом деле, как показывает опыт последних лет, март это такой еще зимний месяц, на который еще никто особо никто не планирует", - рассказал он.
"Кроме того, аграрии уже имеют достаточно серьезные запасы, наученные прошлым годом", - отмели эксперт.
Также Куюн напомнил, что много предприятий аграрного сектора стали самостоятельно обеспечивать себя топливом, став прямыми импортерами, а некоторые агропредприятия даже засматривались на приобретение собственного флота, чтобы поставлять топливо.
Поэтому эксперт не видит проблем с топливом и во время посевной кампании весной 2023 года. "Все сделали выводы, и все в это этом плане поднаторели", - добавил он.
Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в конце января было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.