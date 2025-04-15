В Белом доме глубокий раскол из-за торговой войны с Китаем, - NYT

Чиновники Белого дома расходятся во мнениях в вопросе торговой войны с Китаем. Они не выработали единую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Несколько неназванных чиновников администрации Трампа рассказали изданию, что "глубокий раскол" в Белом доме связан с вопросом того, как США должны вести себя с Китаем.

Согласно слухам, США начали торговую войну с Китаем еще до того, как многочисленные фракции внутри администрации успели согласовать свои позиции, а тем более решить, какие вопросы имеют наибольшее значение.

В итоге возникла несогласованность по стратегии насчет Китая. Некоторые чиновники выступали по телевидению и заявляли, что тарифы Трампа против Пекина были призваны принудить вторую по величине экономику мира к сделке.

Другие чиновники настаивали на том, что американский лидер пытается создать самодостаточную американскую экономику, которая не будет зависеть от своего главного геополитического конкурента, даже если это означает отказ от двусторонней торговли товарами и услугами на сумму 640 миллиардов долларов.