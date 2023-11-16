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Тариф на передачу электроэнергии существенно возрастет: решение НКРЭКУ

Четверг 16 ноября 2023 19:27
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Тариф на передачу электроэнергии существенно возрастет: решение НКРЭКУ Фото: тариф на передачу электроэнергии существенно вырастет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание регулятора 16 ноября.

Предполагается, что тариф на передачу электроэнергии вырастет до 592,89 грн/мВт-ч. Для "зеленой" металлургии он составит 412,68 грн/мВт-ч.

Согласно расчетам НКРЭКУ, после повышения тарифов доход "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд грн.

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что повышение тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии для бизнеса, которое планирует "Укрэнерго", ничем не обосновано.

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Электроэнергия
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