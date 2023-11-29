Танцуем под российскую дудку: в Литве резко высказались касательно скандала вокруг ОБСЕ

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность будущим ОБСЕ. Он утверждает, что эта организация рискует оказаться бессильной из-за уступок США и Европы перед Россией в вопросах руководства и выбора главенствующей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы танцуем под российскую дудку и я не согласен с этим. Если существует организация, которую можно назвать с фактически "мертвым мозгом", то у нас есть все шансы увидеть, как ОБСЕ становится такой", - подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис отметил, что ОБСЕ выдвинула Мальту на роль главенствующей страны, как компромисс после конфликта, спровоцированного Россией и Беларусью, выступивших против Эстонии.

Бойкот встречи ОБСЕ

Напомним, Болгария решила открыть свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы он попал на встречу ОБСЕ, которая состоится в Скопье (Северная Македония). Кроме Лаврова, в состав российской делегации также войдет спикер МИД России Мария Захарова, которую называют "рупором кремлевской пропаганды".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание в Северной Македонии из-за того, что Россия злоупотребляет платформой ОБСЕ.

Следует отметить, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили о решении не участвовать во встрече ОБСЕ, поскольку на нее приедет глава МИД России Сергей Лавров.

Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель все же поедет на встречу ОБСЕ. Он объяснил такое решение тем, что кто-то на заседании должен оппонировать России. Также приехать на встречу вызвался и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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