Беспилотники, БТР и не только. Германия передала Украине новую партию помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии .

Отмечается, что Украина получила от Германии 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указывается.

Что еще вошло в список помощи

3 машины разминирования WiSENT 1 MC;

1 инженерный танк Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 минных тралов;

4 автомобиля для пограничников;

3.990 155-мм снарядов;

500 фонарей и компьютерное оборудование.

Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.

Что планируется к передаче помощи в будущем

2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;

Ракеты к IRIS-T SLM/SLS;

18 колесных гаубиц RCH 155;

18 самоходных гаубиц PzH 2000;

свыше 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов;

9 инженерных танков;

40 разведывательных дронов VECTOR.

Визит Зеленского в Германию

Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.