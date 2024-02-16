Беспилотники, БТР и не только. Германия передала Украине новую партию помощи
Германия сегодня, 16 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила от Германии 18 бронетранспортеров, однако их модель на сайте не указывается.
Что еще вошло в список помощи
- 3 машины разминирования WiSENT 1 MC;
- 1 инженерный танк Dachs;
- 10 БпЛА Vector;
- 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 11 БпЛА Primoco ONE;
- 7 БпЛА Songbird;
- 9 минных тралов;
- 4 автомобиля для пограничников;
- 3.990 155-мм снарядов;
- 500 фонарей и компьютерное оборудование.
Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.
Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.
Что планируется к передаче помощи в будущем
- 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
- Ракеты к IRIS-T SLM/SLS;
- 18 колесных гаубиц RCH 155;
- 18 самоходных гаубиц PzH 2000;
- свыше 120 000 122-мм артиллерийских боеприпасов;
- 9 инженерных танков;
- 40 разведывательных дронов VECTOR.
Визит Зеленского в Германию
Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.
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