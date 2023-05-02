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Из танков, авиации и тяжелой артиллерии: россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область

Фото: оккупанты за минувшие сутки 71 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки совершили 71 обстрел Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов и здание на територии завода в Херсоне. Ранены два человека.

С деоккупированной территории области эвакуированы 54 человека.

Ранее мы писали, русские войска продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, россияне ужесточают контрразведывательный и полицейский режимы на оккупированных территориях Запорожской области.

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