Танки для Украины. Кто и сколько единиц может передать ВСУ

Сегодня, 25 января, правительство Германии объявило, что предоставит Украине танки Leopard 2. Как и ожидалось, речь идет об одной роте (14 единиц) танков Leopard 2 из собственных запасов Германии.

Норвегия планирует передать Украине восемь танков Leopard 2. По данным западных СМИ, сама страна имеет лишь 36 таких танков.

Премьер Нидерландов также заявил о готовности поставить Украину западные танки. По его словам, речь может идти о 18 машинах.

В свою очередь Польша намерена передать Украине около 14 танков Leopard.

У президента США Джо Байдена рассматривают передачу Украине до полусотни Abrams. По словам одного из американских чиновников, администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams.

Правительство Британии готово предоставить для украинской армии 14 танков Challenger.

Швеция может передать Украине танки Stridsvagn 122. Отмечается, что это местная версия "Леопардов". Министр обороны заявил, что хотя и не ведется подготовка к поставкам этих танков из Швеции, она может быть актуальна в будущем.

Испания также готова присоединиться к танковому альянсу с Leopard 2 для Украины: Мадрид готов поставить Киеву 53 танка немецкого образца. По данным местных СМИ, всего Испания приобрела у Германии 108 танков Leopard 2.

Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2. В настоящее время в стране есть 37 таких бронемашины, 12 из которых полностью исправны.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать легкие боевые танки Украине. Он заявил, что Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10 RC, однако не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок. Также Франция не исключает предоставления Украине танков Leclerc, однако Макрон назвал три условия для их передачи.

В целом Украина может получить более 150 западных танков разных образцов.