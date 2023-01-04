Трамп призвал голосовать за Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал республиканцев голосовать за Кевина Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
"Вчера вечером состоялось несколько действительно хороших разговоров, и теперь пришло время всем нашим замечательным членам Палаты представителей от республиканцев проголосовать за Кевина, заключить сделку, взять победу", - заявил он.
Трамп подчеркнул, что республиканцы должны прекратить превращать великий триумф в гигантское и позорное поражение.
"Пришло время праздновать, вы заслужили это. Кевин Маккарти сделает хорошую работу, может быть, даже отличную - просто смотрите!" - добавил он.
Напомним, вчера Палата представителей США впервые за столетие не смогла выбрать спикера в первом туре.
В частности, Маккарти не смог набрать голоса, необходимые для избрания спикером - 20 его коллег-республиканцев проголосовали за альтернативных кандидатов в последнем из трех отдельных голосований.
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