Танки и ПВО. Кулеба обратился к ЕС и назвал три способа усиления поддержки Украины

Украина способна завершить войну победой над РФ и справедливым миром как можно скорее и сделает это при существенном повышении поддержки со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Именно поэтому я призываю вас существенно повысить военную помощь для Украины", - заявил Кулеба.

Министр назвал три способа усиления поддержки:

предоставление большего количества оружия и боеприпасов;

расширение Европейского фонда мира для финансирования закупок оружия;

быстрое развертывание линий производства, в том числе с участием украинских предприятий, для изготовления боеприпасов.

Кулеба отметил, что наибольшим приоритетом ВСУ являются системы противовоздушной и противоракетной обороны, бронированные машины, в том числе на гусеницах, артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы к ней и, конечно, танки образца НАТО.

"Недавние успехи Украины в освобождении территорий на востоке и юге не должны служить "успокаивающим" для партнеров, ведь Россия продолжает присылать не передовую мобилизованную, а Украина формирует новые подразделения, которые нужно укомплектовывать", - добавил министр.

Также Кулеба поблагодарил партнеров, которые уже приняли важные решения по новым финансовым вкладам, новым пакетам военной помощи, созданию ремонтного хаба. Отдельная благодарность была высказана за создание Миссии ЕС по военной помощи Украине.