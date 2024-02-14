Легион "Свобода России" обещает отплачивать РФ за каждый ее обстрел Харькова

За время защиты Украины Харьковская область стала вторым домом для легиона "Свобода России" (ЛСР). Бойцы обещают отплачивать террористам за каждый удар по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".

"Мы хорошо знаем дорогу из Харькова на границу с Белгородской областью. Ночью разбуди - по отбойникам на дороге и шороху листьев определим свое местонахождение. За время защиты Украины и боев в Харьковской области, этот регион стал для нас вторым домом", - отмечает пресс-служба легиона.

Бойцы отмечают, что не намерены смотреть на то, как оккупационные войска стирают с лица земли населенные пункты Харьковской области и сам Харьков.

"Легион не будет молчать. Мы уже имеем достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", - добавляет легион.

Бойцы отмечают, что российский диктатор Владимир Путин превратил Белгород в Белгородскую область в военную зону. Легион планирует исправить это и демилитаризировать весь приграничный регион, чтобы мирные жители могли спать спокойно.

"В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы как никто заинтересованы, чтобы они были в безопасности. Чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на спящий мирный Харьков - тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России", - добавляют бойцы.

Операции ЛСР и рейды на территорию России

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже не раз проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.

Недавно бойцы совершили очередной рейд на территорию Белгородской области. В ходе него удалось ликвидировать несколько военных России.